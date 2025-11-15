На Покровском направлении более 100 боев: карта фронта на 15 ноября
- На фронте продолжаются боестолкновения на нескольких направлениях, в частности Покровский остается самым горячим, где украинские бойцы остановили 107 штурмовых действий агрессора.
- В течение суток враг атаковал украинские позиции и населенные пункты 23 ракетами, 111 управляемыми бомбами, 4239 артиллерийскими ударами и 4863 дронами-камикадзе.
На фронте продолжаются боестолкновения сразу на нескольких направлениях. Покровский остается самым горячим, враг не хочет отступать с позиций и пытается прорвать оборону украинцев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки защитники приняли участие в 265 боевых столкновениях.
Где были бои на фронте 14 ноября?
Россияне ударили по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 23 ракетами и 111 управляемыми бомбами. Враг 4239 раз ударил из артиллерии и применил для поражения 4863 дроны-камикадзе
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник сбросил пять КАБов и совершил 199 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении было 11 боев возле Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении оккупанты атаковали пять раз вблизи Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении было 25 атак за сутки, враги пытались продвинуться вперед в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Карповки, Колодезей, Шандриголового, Мирного, Заречного, Новоселовки, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Дружелюбовка и Новый Мир.
Что происходит на Лиманском направлении: карта
На Славянском направлении защитникам удалось отбить 17 вражеских атак неподалеку Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.
На Краматорском направлении четыре боестолкновения произошло в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг атаковал 35 раз возле Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.
Бои продолжались на Константиновском направлении: показываем на карте
На Покровском направлении, украинские бойцы остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора возле населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое 0 Филиал и Дачное.
Больше всего боев продолжалось на Покровском направлении: карта фронта
На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак вблизи Ивановки, Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Степного, Привольного, Егоровки и Красногорского.
На Гуляйпольском направлении состоялось 15 штурмов врага в районах Сладкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая и Варваровки.
На Ореховском направлении удалось остановить четыре продвижения врага вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.
Как изменилась ситуация на фронте?
За сутки украинские воины ликвидировали 1 000 оккупантов. Также было уничтожено 6 танков, 19 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 490 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 14 ракет, две единицы специальной и 90 единиц автомобильной техники. Защитники атаковали 8 районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект оккупантов.
Враг пытается проникнуть в многоквартирные дома и закрепиться в Покровске и Мирнограде для расширения зоны контроля. Украинские войска продумывают меры, чтобы противодействовать планам врага. Силы обороны обещают обеспечивать логистикой, также среди основных задач является противодействие вражеским FPV-дронам, разведчикам, артиллерии и минометам.
Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении не хватает пехоты, поэтому запылить продвижение врага сейчас несколько сложно.