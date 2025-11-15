На фронте продолжаются боестолкновения сразу на нескольких направлениях. Покровский остается самым горячим, враг не хочет отступать с позиций и пытается прорвать оборону украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки защитники приняли участие в 265 боевых столкновениях.

Где были бои на фронте 14 ноября?

Россияне ударили по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 23 ракетами и 111 управляемыми бомбами. Враг 4239 раз ударил из артиллерии и применил для поражения 4863 дроны-камикадзе

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник сбросил пять КАБов и совершил 199 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении было 11 боев возле Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении оккупанты атаковали пять раз вблизи Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении было 25 атак за сутки, враги пытались продвинуться вперед в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Карповки, Колодезей, Шандриголового, Мирного, Заречного, Новоселовки, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Дружелюбовка и Новый Мир.

На Славянском направлении защитникам удалось отбить 17 вражеских атак неподалеку Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении четыре боестолкновения произошло в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг атаковал 35 раз возле Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении, украинские бойцы остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора возле населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое 0 Филиал и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак вблизи Ивановки, Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Степного, Привольного, Егоровки и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении состоялось 15 штурмов врага в районах Сладкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая и Варваровки.

На Ореховском направлении удалось остановить четыре продвижения врага вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

