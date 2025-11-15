На Покровському напрямку – понад 100 боїв: карта фронту на 15 листопада
- На фронті тривають боєзіткнення на кількох напрямках, зокрема Покровський залишається найгарячішим, де українські бійці зупинили 107 штурмових дій агресора.
- Протягом доби ворог атакував українські позиції та населені пункти 23 ракетами, 111 керованими бомбами, 4239 артилерійськими ударами та 4863 дронами-камікадзе.
На фронті тривають боєзіткнення одразу на кількох напрчмках. Покровський залишається найгарячішим, ворог не хоче відступати з позицій та намагається прорвати оборону українців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу захисники взяли участь у 265 бойових зіткненнях.
Де були бої на фронті 14 листопада?
Росіяни вдарили по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 23 ракетами та 111 керованими бомбами. Ворог 4239 разів вдарив з артилерії та застосував для ураження 4863 дрони-камікадзе
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник скинув п’ять КАБів і здійснив 199 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку було 11 боїв біля Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували п'ять разів поблизу Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку було 25 атак за добу, вороги намагалися просунутися вперед у районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Мирного, Зарічного, Новоселівки, Дробишевого та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка та Новий Мир.
На Слов’янському напрямку захисникам вдалося відбити 17 ворожих атак неподалік Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.
На Краматорському напрямку чотири боєзіткнення відбулося в районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку ворог атакував 35 разів біля Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.
На Покровському напрямку українські бійці зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора біля населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак поблизу Іванівки, Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Степового, Привільного, Єгорівки та Красногірського.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 штурмів ворога в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.
На Оріхівському напрямку вдалося зупинити чотири просування ворога поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.
Як змінилася ситуація на фронті?
За добу українські воїни ліквідували 1 000 окупантів. Також було знищено 6 танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 490 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 14 ракет, дві одиниці спеціальної та 90 одиниць автомобільної техніки. Захисники атакували 8 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт окупантів.
Ворог намагається проникнути до багатоквартирних будинків і закріпитися в Покровську та Мирнограді для розширення зони контролю. Українські війська продумують заходи, щоб протидіяти планам ворога. Сили оборони обіцяють забезпечувати логістикою, також среред основних завдань є протидія ворожим FPV-дронам, розвідникам, артилерії й мінометам.
Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів в ефірі 24 Каналу, що на Покровському напрямку не вистачає піхоти, тому запинити просування ворога зараз дещо складно.