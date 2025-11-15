На Покровському напрямку – понад 100 боїв: карта фронту на 15 листопада

На фронті тривають боєзіткнення одразу на кількох напрчмках. Покровський залишається найгарячішим, ворог не хоче відступати з позицій та намагається прорвати оборону українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу захисники взяли участь у 265 бойових зіткненнях.

Де були бої на фронті 14 листопада?

Росіяни вдарили по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 23 ракетами та 111 керованими бомбами. Ворог 4239 разів вдарив з артилерії та застосував для ураження 4863 дрони-камікадзе

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник скинув п’ять КАБів і здійснив 199 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку було 11 боїв біля Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували п'ять разів поблизу Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку було 25 атак за добу, вороги намагалися просунутися вперед у районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Мирного, Зарічного, Новоселівки, Дробишевого та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка та Новий Мир.

Що відбувається на Лиманському напрямку: карта

На Слов’янському напрямку захисникам вдалося відбити 17 ворожих атак неподалік Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку чотири боєзіткнення відбулося в районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 35 разів біля Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

Бої тривали на Костянтинівському напрямку: показуємо на карті

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора біля населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.

Найібльше боїв тривало на Покровському напрямку: карта фронту

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак поблизу Іванівки, Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Степового, Привільного, Єгорівки та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 штурмів ворога в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.

На Оріхівському напрямку вдалося зупинити чотири просування ворога поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

Як змінилася ситуація на фронті?