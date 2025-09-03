В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 1 –2 сентября. Российские войска продолжают атаки на фактически всех направлениях. В то же время Силы обороны дают врагу отпор: украинским войскам удалось продвинуться на Покровском направлении.

2 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.



Недавно украинские войска имели успехи на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 сентября, свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись к реке Волчья на северо-западе Волчанска (к северо-востоку от Харькова).



В то же время российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись в центральную часть Мирового (на северо-запад от Купянска) и, вероятно, захватили населенный пункт.



2 сентября россияне также продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не осуществили подтвержденного продвижения.



Украинские войска осуществили продвижение на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 сентября, подтверждают их успехи к юго-востоку от Заречного (к востоку от Лимана).



2 сентября российские войска продолжили атаки на Северском направлении, но безрезультатно. Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW Российская армия недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в южной Владимировке (на юго-запад от Дружковки).



2 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но успеха не имели.



Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи Генштаба ВСУ, опубликованные 2 сентября, показывают, как украинские войска поднимают флаг в западном Удачном (к юго-западу от Покровска), что свидетельствует о том, что Силы обороны недавно освободили населенный пункт.



2 сентября российские войска продолжили наступление в направлениях Новопавловки и Великомихайловки, однако подтвержденных изменений на линии фронта нет.



В этот же день российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на востоке Запорожской области северо-восточнее Гуляйполя вблизи Темировки, но не продвинулись вперед.



Оккупанты также продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но безрезультатно.



1 и 2 сентября продолжались ограниченные атаки врага на Херсонском направлении, в частности к востоку от Херсона вблизи Антоновки, но россиянам продвинуться не удалось. Война России против Украины: последние новости По данным аналитиков DeepState, в августе 2025 года темпы российской оккупации упали на 18%. Захватчиками было оккупировано 464 квадратных километров.



Недавно Силы обороны успешно отбили попытку врага прорваться в Мирноград. Противник пытался зайти в город через Новоэкономичное, используя по меньшей мере один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) и еще одну боевую машину пехоты неизвестного типа.



Россияне также продолжают подтягивать резервы на Покровское направление. В ВСУ сообщили о скоплении подразделений морской пехоты врага в регионе.