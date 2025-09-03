В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 1 – 2 вересня. Російські війська продовжують атаки на фактично всіх напрямках. Водночас Сили оборони дають ворогу відсіч: українським військам вдалося просунутися на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Читайте також Можливе загострення на фронті, – полковник запасу пояснив, які дії ворога про це свідчать Що відбувається на різних напрямках фронту? 2 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед.



, але не просунулися вперед. Нещодавно українські війська мали успіхи на півночі Харківської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що Сили оборони просунулися до річки Вовча на північному заході Вовчанська (на північний схід від Харкова).



. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що Сили оборони просунулися до річки Вовча на північному заході Вовчанська (на північний схід від Харкова). Натомість російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до центральної частини Мирового (на північний захід від Куп'янська) та, ймовірно, захопили населений пункт.



Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до центральної частини Мирового (на північний захід від Куп'янська) та, ймовірно, захопили населений пункт. 2 вересня росіяни також продовжили наступальні операції в напрямку Борової , але не здійснили підтвердженого просування.



, але не здійснили підтвердженого просування. Українські війська здійснили просування на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, підтверджують їхні успіхи на південний схід від Зарічного (на схід від Лимана).



Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, підтверджують їхні успіхи на південний схід від Зарічного (на схід від Лимана). 2 вересня російські війська продовжили атаки на Сіверському напрямку, але безрезультатно. Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW Російська армія нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що окупанти просунулися в південній Володимирівці (на південний захід від Дружківки).



. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що окупанти просунулися в південній Володимирівці (на південний захід від Дружківки). 2 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , але успіху не мали.



, але успіху не мали. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи Генштабу ЗСУ, опубліковані 2 вересня, показують, як українські війська підіймають прапор у західному Удачному (на південний захід від Покровська), що свідчить про те, що Сили оборони нещодавно звільнили населений пункт.



Геолокаційні відеозаписи Генштабу ЗСУ, опубліковані 2 вересня, показують, як українські війська підіймають прапор у західному Удачному (на південний захід від Покровська), що свідчить про те, що Сили оборони нещодавно звільнили населений пункт. 2 вересня російські війська продовжили наступи в напрямках Новопавлівки та Великомихайлівки , однак підтверджених змін на лінії фронту немає.



, однак підтверджених змін на лінії фронту немає. Цього ж дня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на сході Запорізької області на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, але не просунулися вперед.



на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, але не просунулися вперед. Окупанти також продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області , але безрезультатно.



, але безрезультатно. 1 та 2 вересня тривали обмежені атаки ворога на Херсонському напрямку, зокрема на схід від Херсона поблизу Антонівки, але росіянам просунутися не вдалось. Війна Росії проти України: останні новини За даними аналітиків DeepState, у серпні 2025 року темпи російської окупації впали на 18%. Загарбниками було окуповано 464 квадратних кілометрів.



Нещодавно Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися в Мирноград. Противник намагався зайти до міста через Новоекономічне, використовуючи щонайменше один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) та ще одну бойову машину піхоти невідомого типу.



Росіяни також продовжують підтягувати резерви на Покровський напрямок. У ЗСУ повідомили про скупчення підрозділів морської піхоти ворога в регіоні.