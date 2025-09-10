200 боестолкновений, наступательные операции врага и продвижение ВСУ: карта фронта и обзор ISW
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Активно оккупанты атаковали на Покровском направлении, где наши защитники остановили 60 атак врага.
- Анализ ISW показывает, что российские войска продолжают наступательные операции в различных регионах.
- В то же время аналитики отмечают, что геолокационные видеозаписи указывают на продвижение как ВСУ, так и российской армии на отдельных участках фронта.
Российская оккупационная армия не прекращает штурмовать на фронте. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Также в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.
Смотрите также Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 9 боевых столкновений.
Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте
На Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боевых столкновений в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки было 7 атак россиян. ВСУ отбили штурмовые действия вражеских сил в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголовое, Колодязи, Заречное и Торское.
На Северском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.
Враг атаковал на Северском направлении: смотрите на карте
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты совершили 14 атак в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.
На Покровском направлении ВСУ остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.
Россияне 60 раз атаковали на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении наши защитники отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские захватчики наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Важно! За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также ВСУ обезвредили 3 танка, боевую бронированную машину, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 347 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, тяжелую огнеметную систему, 83 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Как изменилась обстановка на поле боя за последние сутки?
Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.
- Так, 9 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не достигли.
- По данным аналитиков, ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука и Боровой.
- Как понятно из вышеуказанных данных Генштаба, оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении и на Лиманском и Северском направлениях, однако подтвержденного прогресса не достигли, о чем указали в ISW.
- ВСУ недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Согласно видеозаписям, наши войска продвинулись в пределах Катериновки (к юго-востоку от Константиновки).
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Россияне не прекращают терроризировать Донецкую область и продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, однако подтвержденного прогресса не достигли.
- Во вторник, 9 сентября, российская армия продолжила наступательные операции и на Покровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские захватчики продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 сентября, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в восточной Муравке (к северо-востоку от Новопавловки).
- Оккупанты также продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденных успехов не достигли.
- В течение прошлых 2 дней российские войска также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, Обратного, Ольговского, Полтавки и Новоивановки, но не продвинулись вперед.
- За прошедшие сутки вражеские силы продолжили наступательные действия и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- По данным аналитиков, 8 и 9 сентября российская армия продолжила наступление вблизи Антоновского моста (к северо-востоку от Херсона), но подтвержденного продвижения не достигли.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
Зеленский во время интервью изданию ABC отметил, что за период полномасштабной войны Россия оккупировала примерно 30% Донецкой области, эта территория была добыта ценой огромных человеческих потерь – миллионов жизней.
Он добавил, что сейчас Донбасс остается укрепленной территорией, где ВСУ оказывают мощное сопротивление. В случае захвата этих стратегически важных фортификаций оккупанты будут иметь подготовленную площадку для развития нового наступления.
К слову, в субботу, 6 сентября, Силы обороны освободили населенный пункт Заречное в Донецкой области, установив там украинский флаг.