Російська окупаційна армія не припиняє штурмувати на фронті. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб. Також в Інституті вивчення війни (ISW) аналітики проаналізували, як змінилася лінія фронту протягом останньої доби.

Дивіться також Росія іде на Сіверськ, ЗСУ просуваються під Добропіллям: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 9 бойових зіткнень.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу було 7 атак росіян. ЗСУ відбили штурмові дії ворожих сил в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.

На Сіверському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

Ворог атакував на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося 3 бойові зіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

Росіяни 60 разів атакували на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Важливо! За минулу добу втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також ЗСУ знешкодили 3 танки, бойову броньовану машину, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 347 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему, 83 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Як змінилася обстановка на полі бою за останню добу?

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, як змінилася лінія фронту протягом останньої доби.

Так, 9 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , однак підтвердженого прогресу не досягли.

, однак підтвердженого прогресу не досягли. За даними аналітиків, ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука та Борової.

Як зрозуміло з вищевказаних даних Генштабу, окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку та на Лиманському і Сіверському напрямках , однак підтвердженого прогресу не досягли, про що вказали в ISW.

, однак підтвердженого прогресу не досягли, про що вказали в ISW. ЗСУ нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Відповідно до відеозаписів, наші війська просунулися в межах Катеринівки (на південний схід від Костянтинівки).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Росіяни не припиняють тероризувати Донеччину і продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , однак підтвердженого прогресу не досягли.

, однак підтвердженого прогресу не досягли. У вівторок, 9 вересня, російська армія продовжила наступальні операції і на Покровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Російські загарбники просунулися на Новопавлівському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 вересня, свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся у східній Муравці (на північний схід від Новопавлівки).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 вересня, свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся у східній Муравці (на північний схід від Новопавлівки). Окупанти також продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку , але підтверджених успіхів не досягли.

, але підтверджених успіхів не досягли. Протягом минулих 2 днів російські війська також продовжували наступальні операції на північний схід від Гуляйполя поблизу Зеленого Поля, Обратного, Ольгівського, Полтавки та Новоіванівки, але не просунулися вперед.

поблизу Зеленого Поля, Обратного, Ольгівського, Полтавки та Новоіванівки, але не просунулися вперед. Минулої доби ворожі сили продовжили наступальні дії і на заході Запорізької області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. За даними аналітиків, 8 та 9 вересня російська армія продовжила наступ поблизу Антонівського мосту (на північний схід від Херсона), але підтвердженого просування не досягли.

Ситуація на Донеччині: останні новини