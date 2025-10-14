За прошедшие сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений. Больше всего вражеские силы штурмуют на Покровском направлении.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, целом враг сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 2 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного.

На Куп'янском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак российской армии. Силы обороны отражали штурмовые действия врага в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.

На Слав'янском направлении в течение минувших суток оккупационные войска совершили 7 атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении россияне дважды атаковали позиции наших защитников в районе Ступочок.

На Константиновском направлении армия Кремля осуществила 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье, Полтавка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении ВСУ отбили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригорьевка, Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

