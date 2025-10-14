Протягом минулої доби на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Найбільше ворожі сили штурмують на Покровському напрямку.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Росіяни завдали 6 авіаційних ударів, загалом ворог скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 5 атак російської армії. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога у районах Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

На Слов'янському напрямку впродовж минулої доби окупаційні війська здійснили 7 атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку росіяни двічі атакували позиції наших оборонців у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку армія Кремля здійснила 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

