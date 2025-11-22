Россияне продолжают наступательные операции и пытаются продвинуться вперед: обзор и карты от ISW

В целом, за прошедшие сутки (21 ноября) зафиксировано 250 боевых столкновений . По данным Генштаба ВСУ, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3843 обстрелы, из них 114 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.

В то же время в комментарии Общественному представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль враг не может.