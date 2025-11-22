Россияне продолжают наступательные операции и пытаются продвинуться вперед: обзор и карты от ISW
- Российские войска продолжали наступательные операции на разных направлениях.
- Согласно отчету Института изучения войны, украинские силы имеют продвижение на фронте.
Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам российских военных продвинуться вглубь нашей территории. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как изменилась ситуация на фронте за последние сутки.
Какая ситуация на фронте?
- Армия России продолжила наступательные операции на севере Сумской области и севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигла. Враг атаковал на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.
- Захватчики вели наступательные операции и на Купянском направлении, но прогресса не достигли.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Враг также наступал на Славянско-Лиманском направлении и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достиг.
- Однако оккупанты продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись возле Иванополья (к юго-востоку от Константиновки).
- Российская армия продолжила наступательные действия в тактическом районе Доброполья, но подтвержденного прогресса не достигла.
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
- Вражеские силы провели наступательные операции на Новопавловском направлении и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские военные также продолжили наступать на Гуляйпольском направлении і на западе Запорожской области, но прогресса не достигли.
- Армия Кремля проводила ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулась вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
В целом, за прошедшие сутки (21 ноября) зафиксировано 250 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3843 обстрелы, из них 114 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.
Оккупанты наносили авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
Проект DeepState на днях сообщал, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области.
В то же время в комментарии Общественному представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль враг не может.