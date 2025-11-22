Росіяни продовжують наступальні операції і намагаються просунутися вперед: огляд і карти від ISW

Загалом, протягом минулої доби (21 листопада) зафіксовано 250 бойових зіткнень . За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.

Водночас у коментарі Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль ворог не може.