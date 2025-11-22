Росіяни продовжують наступальні операції і намагаються просунутися вперед: огляд і карти від ISW
- Російські війська продовжували наступальні операції на різних напрямках.
- Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські сили мають просування на фронті.
Українські захисники продовжують давати відсіч спробам російських військових просунутися вглиб нашої території. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як змінилася ситуація на фронті за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Яка ситуація на фронті?
- Армія Росії продовжила наступальні операції на півночі Сумської області та півночі Харківщини, але підтвердженого прогресу не досягла. Ворог атакував на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового.
- Загарбники вели наступальні операції і на Куп'янському напрямку, але прогресу не досягли.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Ворог також наступав на Слов'янсько-Лиманському напрямку та на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягнув.
- Однак окупанти просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися біля Іванопілля (на південний схід від Костянтинівки).
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російська армія продовжила наступальні дії в тактичному районі Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягла.
- Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
- Ворожі сили провели наступальні операції на Новопавлівському напрямку та на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російські військові також продовжили наступати на Гуляйпільському напрямку і на заході Запорізької області, але прогресу не досягли.
- Армія Кремля проводила обмежені наземні атаки на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але не просунулася вперед.
Ситуація на фронті: останні новини
Загалом, протягом минулої доби (21 листопада) зафіксовано 250 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.
Окупанти завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.
Проєкт DeepState днями повідомляв, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області.
Водночас у коментарі Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль ворог не може.