Вражеские наступательные операции, продвижение оккупантов на фронте: отчет и карты ISW

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Всего в течение суток 25 ноября зафиксировано 156 боевых столкновений. Согласно данным Генштаба ВСУ, агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб.

Кроме этого, враг совершил 4 494 обстрела, из них 153 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе.