Ворожі наступальні операції, просування окупантів на фронті: звіт і карти ISW

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Загалом протягом доби 25 листопада зафіксовано 156 бойових зіткнень. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб.

Крім цього, ворог здійснив 4 494 обстріли, з них 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.