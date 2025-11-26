Ворожі наступальні операції, просування окупантів на фронті: звіт і карти ISW
- Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках.
- Окупанти нещодавно просунулися на одному з напрямків, що підтверджується геолокаційними відеозаписами.
Росіяни продовжують терор та намагання захопити території України. Аналітики ISW проаналізували, як змінилася ситуація на полі бою за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Як змінилася ситуація на фронті?
- Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти атакували на Сумському та Курському напрямках, зокрема на північний захід від Сум поблизу Рижівки, на північ від міста Суми поблизу Андріївки та на північний схід від Сум поблизу Варачиного та Юнаківки.
- Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунувся вперед. Загарбники атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового.
- Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед.
- Армія Кремля продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягла.
- Ворожі сили продовжували наступати на схід від Борової поблизу Надії та на південний схід від Борової поблизу Греківки, але не просунулися вперед.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському і на Сіверському напрямках, а також на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупанти проводили наступальні дії в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.
- Росіяни продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, на Великомихайлівському напрямку та на Гуляйпільському напрямку, але прогресу не досягли.
- Проте російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 листопада, свідчать про те, що загарбники просунулися на південно-західну околицю Новопавлівки.
- Окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
Ситуація на фронті: останні новини
Загалом протягом доби 25 листопада зафіксовано 156 бойових зіткнень. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб.
Крім цього, ворог здійснив 4 494 обстріли, з них 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.
Днями аналітики Deep State повідомляли, що ворожі сили просунулися поблизу Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці.