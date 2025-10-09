В соответствии с законодательством, пригодность к службе по мобилизации определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Одной из самых распространенных причин, по которой украинцев признают непригодными к службе, является заболевание позвоночника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Какие диагнозы освобождают от службы?

Согласно новым правилам, сам диагноз больше не является основанием для снятия с воинского учета. Непригодность определяют только тогда, когда болезнь приводит к серьезным нарушениям работы органов или систем.

В случае с патологиями позвоночника это означает, что изменения должны существенно ограничивать подвижность и быть подтвержденными результатами медицинских обследований.

Основаниями для признания непригодным могут стать:

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез;

поражение межпозвоночных дисков (например, множественные грыжи).

Также основанием для освобождения от службы могут стать искривления позвоночника, которые приводят к деформации грудной клетки и проблем с дыханием.

ВВК может признать непригодным и того, кто имеет тяжелые последствия травм или инфекций позвоночника – например, переломы любого отдела, повреждения или сдавления спинного мозга, а также активный или прогрессирующий туберкулез позвоночника, суставов или костей.

Важно! Чтобы получить заключение о непригодности, военнообязанный должен предоставить полный пакет медицинских документов, подтверждающих диагноз и степень функциональных нарушений.

В медицинских документах должно быть четко зафиксировано, что болезнь имеет длительный характер и серьезно ограничивает физические возможности человека. Только после анализа всех справок, результатов обследований и соответствия диагноза требованиям законодательства военно-врачебная комиссия принимает индивидуальное решение – годен или не годен к службе.

Как меняется система ВВК в Украине?