Відповідно до законодавства, придатність до служби під час мобілізації визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Однією з найпоширеніших причин, через яку українців визнають непридатними до служби, є захворювання хребта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Які діагнози звільняють від служби?

Відповідно до нових правил, сам діагноз більше не є підставою для зняття з військового обліку. Непридатність визначають лише тоді, коли хвороба призводить до серйозних порушень роботи органів чи систем.

У випадку з патологіями хребта це означає, що зміни мають суттєво обмежувати рухливість і бути підтвердженими результатами медичних обстежень.

Підставами для визнання непридатним можуть стати:

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез;

ураження міжхребцевих дисків (наприклад, множинні грижі).

Також підставою для звільнення від служби можуть стати викривлення хребта, які призводять до деформації грудної клітки та проблем із диханням.

ВЛК може визнати непридатним і того, хто має тяжкі наслідки травм або інфекцій хребта – наприклад, переломи будь-якого відділу, пошкодження чи здавлення спинного мозку, а також активний або прогресуючий туберкульоз хребта, суглобів чи кісток.

Важливо! Щоб отримати висновок про непридатність, військовозобов'язаний має надати повний пакет медичних документів, які підтверджують діагноз і ступінь функціональних порушень.

У медичних документах має бути чітко зафіксовано, що хвороба має тривалий характер і серйозно обмежує фізичні можливості людини. Лише після аналізу всіх довідок, результатів обстежень та відповідності діагнозу вимогам законодавства військово-лікарська комісія ухвалює індивідуальне рішення – придатний чи непридатний до служби.

Як змінюється система ВЛК в Україні?