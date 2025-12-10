Потери Украины и России на войне: Сырский оценил масштабы

Продолжаются 1 386 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны несут значительные потери среди личного состава, однако вражеская армия теряет в разы больше бойцов.

О масштабах потерь Украины и врага в интервью ZDF, рассказал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны ликвидировали более 1000 оккупантов и 25 артсистем: потери врага 10 декабря

Что сказал о потерях Сырский?

Во вторник, 9 декабря, в интервью Сырский подтвердил, что Украина несет значительные потери среди личного состава, и несмотря на это наносит противнику значительно более серьезные потери.

Так, к сожалению теряем (солдат – 24 Канал), и для меня лично это огромная боль, но Россия теряет в разы больше своих военнослужащих,

– сказал главком ВСУ.

Он добавил, что такая статистика свидетельствует об эффективности оборонительных и наступательных действий украинских защитников.

По словам Сырского, украинские военные защищают собственную землю, тогда как россияне являются захватчиками. Оккупанты вторглись на территорию Украины, пытаются ее захватить, разрушить экономику, нанести как можно больше вреда мирным населенным пунктам. "Они (разрушают – 24 Канал) все, что попадается на их пути", – добавил генерал.

Справочно! Издание The Economist отмечает, что враг потерял на войне против Украины более 680 тысяч мужчин довоенного возраста. Это составляет 1% мужского населения России. С начала полномасштабного вторжения погибло или ранено от 1 до 1,35 миллиона российских военных. Однако несмотря на значительные потери, прогресс страны-агрессора в продвижении остается достаточно медленным.

Сколько оккупантов ликвидировали бойцы ВСУ?