Втрати України та Росії на війні: Сирський оцінив масштаби

Триває 1 386 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони зазнають значних втрат серед особового складу, однак ворожа армія втрачає в рази більше бійців.

Про масштаби втрат України та ворога в інтерв’ю ZDF розповів Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, пише 24 Канал.

Що сказав про втрати Сирський?

У вівторок, 9 грудня, в інтерв'ю Сирський підтвердив, що Україна зазнає значних втрат серед особового складу, та попри це завдає противнику значно серйозніших втрат.

Так, на жаль втрачаємо (солдатів – 24 Канал), і для мене особисто це величезний біль, але ж Росія втрачає в рази більше своїх військовослужбовців,

– сказав головком ЗСУ.

Він додав, що така статистика свідчить про ефективність оборонних та наступальних дій українських захисників.

За словами Сирського, українські військові захищають власну землю, тоді як росіяни є загарбниками. Окупанти вдерлись на територію України, намагаються її захопити, зруйнувати економіку, завдати якнайбільше шкоди мирним населеним пунктам. "Вони (руйнують – 24 Канал) все, що попадається на їхньому шляху", – додав генерал.

Довідково! Видання The Economist наголошує, що ворог втратив на війні проти України понад 680 тисяч чоловіків довоєнного віку. Це становить 1% чоловічого населення Росії. З початку повномасштабного вторгнення загинуло чи поранено від 1 до 1,35 мільйона російських військових. Однак попри значні втрати, прогрес країни-агресорки у просуванні залишається досить повільним.

Скільки окупантів ліквідували бійці ЗСУ?