Втрати України та Росії на війні: Сирський оцінив масштаби
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що Україна зазнає значних втрат, але Росія втрачає в рази більше військових.
- Сирський підкреслив ефективність дій українських захисників у війні проти Росії.
Триває 1 386 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони зазнають значних втрат серед особового складу, однак ворожа армія втрачає в рази більше бійців.
Про масштаби втрат України та ворога в інтерв’ю ZDF розповів Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, пише 24 Канал.
Що сказав про втрати Сирський?
У вівторок, 9 грудня, в інтерв'ю Сирський підтвердив, що Україна зазнає значних втрат серед особового складу, та попри це завдає противнику значно серйозніших втрат.
Так, на жаль втрачаємо (солдатів – 24 Канал), і для мене особисто це величезний біль, але ж Росія втрачає в рази більше своїх військовослужбовців,
– сказав головком ЗСУ.
Він додав, що така статистика свідчить про ефективність оборонних та наступальних дій українських захисників.
За словами Сирського, українські військові захищають власну землю, тоді як росіяни є загарбниками. Окупанти вдерлись на територію України, намагаються її захопити, зруйнувати економіку, завдати якнайбільше шкоди мирним населеним пунктам. "Вони (руйнують – 24 Канал) все, що попадається на їхньому шляху", – додав генерал.
Довідково! Видання The Economist наголошує, що ворог втратив на війні проти України понад 680 тисяч чоловіків довоєнного віку. Це становить 1% чоловічого населення Росії. З початку повномасштабного вторгнення загинуло чи поранено від 1 до 1,35 мільйона російських військових. Однак попри значні втрати, прогрес країни-агресорки у просуванні залишається досить повільним.
Скільки окупантів ліквідували бійці ЗСУ?
За добу 9 грудня українці ліквідували 1 010 росіян, ще 1 танк та 25 артилерійських систем.
Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 1 183 620 осіб.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росіяни втрачають близько 20 тисяч військових на місяць.
Аналітики ISW стверджують, що за 2025 рік Росія захопила 4 699 квадратних кілометрів, втративши понад 391 тисячу осіб. Тобто 83 російських солдати гинули за один захоплений квадратний кілометр.