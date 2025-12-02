В каких областях ударят ночные морозы, а где будет тепло
- В ближайшие дни температура в Украине будет колебаться от 0 до 7 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах возможны ночные морозы до 2 градусов.
- В южных регионах температура днем составит от 7 до 12 градусов тепла, также ожидается туман в ночные и утренние часы в части областей.
В ближайшие трое суток в некоторых областях возможны ночные морозы, днем температура будет оставаться выше нуля. Значительных погодных изменений пока не предвидится.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Дожди пройдут в большинстве областей, кое-где ударят ночные морозы: прогноз погоды на 3 декабря
Какой будет температура в Украине?
По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит в пределах от 0 до 7 градусов тепла. Но на северо-востоке страны и в Карпатах ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В дневные часы ожидается от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны температура воздуха будет в пределах от 7 до 12 градусов тепла. Такие же показатели прогнозируют для южных регионов 5 декабря.
Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы в Карпатах. Согласно обнародованной информации, аналогичная ситуация будет также и в центральных и южных областях в среду, 3 декабря.
Какую погоду ждать?
Уже вскоре, как сообщалось ранее, в некоторых областях ночные температуры, вероятно, снизятся до 7 градусов мороза. Такое похолодание в основном прежде всего почувствуют северные и восточные регионы.
В то же время метеорологической зимы в Украине в декабре еще ожидать не стоит, поскольку в этом месяце в основном будет сухая и комфортная погода без существенных осадков. Снега в ближайшее время тоже пока не будет.
В общем, вероятно, декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов не будет. Из-за потепления климата этот месяц в последнее время все больше демонстрирует характеристики поздней осени.