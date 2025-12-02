В каких областях ударят ночные морозы, а где будет тепло

В ближайшие трое суток в некоторых областях возможны ночные морозы, днем температура будет оставаться выше нуля. Значительных погодных изменений пока не предвидится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет температура в Украине?

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит в пределах от 0 до 7 градусов тепла. Но на северо-востоке страны и в Карпатах ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневные часы ожидается от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны температура воздуха будет в пределах от 7 до 12 градусов тепла. Такие же показатели прогнозируют для южных регионов 5 декабря.

Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы в Карпатах. Согласно обнародованной информации, аналогичная ситуация будет также и в центральных и южных областях в среду, 3 декабря.

Какую погоду ждать?