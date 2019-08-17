Каким было состояние отеля "Токио Стар" до пожара: фото

В ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел страшный пожар, в результате которого пострадали 18 человек, из них 8 погибли. Отель имел сомнительную репутацию в городе.

Отель славился низкими ценами и очень маленькими комнатами, говорится в сюжете программы "Ревизор".

О пожаре: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео

Отметим, что в номерах не было окон. В отеле запрещено курить, за это штраф – 100 гривен.



Комната в отеле "Токио Стар"/ Скриншот из сюжета "Ревизор"

Администратор утверждал, что гостиница относится к бизнес-классу, номер можно снять даже на 2 часа.

Важно! По данным ГСЧС, двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо. В нем насчитывалось 270 номеров, в которых на момент пожара находились до 200 человек.

В отеле отметили, что площадь 1 комнаты около 8 метров квадратных. Однако ведущий "Ревизора" утверждает, что площадь – не более 5 метров квадратных. Согласно украинскому законодательству минимальный размер комнаты в отеле должен быть 14 метров квадратных.



Размер номера в отеле "Токио Стар" в Одессе/ Скриншот из сюжета "Ревизор"

Журналист отмечает, что отель "Токио Стар" в Одессе в ужасном состоянии.

Более того руководство одесского отеля "Токио Стар" не позволило провести плановую проверку в июле 2019 года. Заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев отметил, что владелец гостиницы сменил форму собственности, поэтому представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку допущен не был.

Вадим Абрамов, журналист программы "Ревизор", у себя в Facebook вспомнил ревизию отеля 4 года назад. Он написал, что "все, кто допустил это, будут гореть в аду".

Назвать это отелем не поворачивается язык. Я тогда сказал громкие слова, но как на это отреагировала администрация города? Никак,

– добавил он.

Важно: Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": появилось видео очевидца

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"? В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 18 человек пострадали, 8 погибли. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находились ориентировочно 200 человек.



Как сообщил президент Владимир Зеленский, владельцем отеля является Вадим Черный. Мужчина уже заявил, что готов нести ответственность. Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.



Полиция рассматривает сразу три версии пожара в одесском отеле "Токио Стар":

• инсценировка пожара с целью сокрытия убийства,

• нарушение правил пожарной безопасности,

• неосторожное использование огня постояльцами отеля.