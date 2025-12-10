Туманы и налипание мокрого снега: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В среду, 10 декабря, в областях будет облачно, а местами ожидаются туманы и налипание мокрого снега.

Где ухудшится погода?

В среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром ожидается налипание мокрого снега. В то же время утром и днем будет туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Важно! Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны.

Тем временем на Киевщине прогнозируют облачную погоду. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

В целом синоптики указывают, что в Украине 10 декабря будет облачно. Ночью в большинстве областей, днем в юго-восточной части небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье местами будет туман.

