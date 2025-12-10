Туманы и налипание мокрого снега: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
- В Украине ожидается ухудшение погоды.
- Синоптики местами прогнозируют туман и налипание мокрого снега.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В среду, 10 декабря, в областях будет облачно, а местами ожидаются туманы и налипание мокрого снега.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где ухудшится погода?
В среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром ожидается налипание мокрого снега. В то же время утром и днем будет туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Важно! Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны.
Тем временем на Киевщине прогнозируют облачную погоду. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
В целом синоптики указывают, что в Украине 10 декабря будет облачно. Ночью в большинстве областей, днем в юго-восточной части небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье местами будет туман.
Снег в Украине
Во многих городах Украины утром 10 декабря выпал снег. В сети опубликовали десятки фото и видео с кадрами зимней погоды.
Полтава, Запорожье, Днепр, Харьков – города, в которых этой ночью выпал снег. Кое-где на дорогах уже работала снегоуборочная техника.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью 24 Каналу, что в декабре в Украине ожидаются осадки в пределах нормы. По прогнозам, в первой половине месяца устойчивого снежного покрова не будет.