Тумани і налипання мокрого снігу: українців попередили про різке погіршення погоди

Синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. В середу, 10 грудня, в областях буде хмарно, а подекуди очікуються тумани та налипання мокрого снігу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи можливі морози до -30 градусів цієї зими в Україні: що каже синоптикиня

Де погіршиться погода?

В середу, 10 грудня, в Харкові та області вночі та вранці очікується налипання мокрого снігу. Водночас вранці та вдень буде туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Важливо! Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними.

Тим часом на Київщині прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.

Загалом синоптики вказують, що в Україні 10 грудня буде хмарно. Вночі в більшості областей, вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов'ї місцями буде туман.

Дивіться також Синоптикиня відповіла, чи настала вже метеорологічна зима в Україні

Сніг в Україні