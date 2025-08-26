Ключевой страх Кремля сейчас – это масштабирование войны на территории России. Ведь если Украина увеличит удары по военной инфраструктуре, это будет существенно влиять на социальные настроения.

Тогда все регионы России, особенно Московская, Ленинградская области, будут чувствовать войну значительно сильнее, чем сейчас. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил в эфире 24 Канала, что это кардинально повлияет на отношение россиян к Владимиру Путину.

"Если это будет перенесено на территорию России, и они будут это чувствовать в совершенно другом масштабе, то влияния на Путина, внутренние дискуссии будут совсем другие. Это не говорит о том, что они выйдут на улицы протестовать против войны. Но условные российские элиты в окружении Путина будут гораздо более заинтересованы в том, чтобы выходить из этой войны, фиксировать убытки", – сказал он.

Сегодня в окружении российского диктатора считают, что цена войны для них слишком маленькая, а цена выхода из нее – гораздо больше, поэтому можно продолжать боевые действия. Сейчас они зарабатывают гораздо больше, чем до войны, именно на обслуживании оккупантов. Поэтому милитарные удары по территории России – это существенный фактор влияния, в частности, психологического.

Какие 2 задачи имел Путин?

Михаил Подоляк подчеркнул, что есть и другие факторы. Например, Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске решал для себя две базовые задачи.

Прежде всего Россия хочет не допустить прекращения огня как такового. То есть они якобы готовы "говорить о всеобъемлющем мире", но "не готовы останавливать огонь". Ведь ключевой инструмент войны для врага – это ракетно-дроновые удары по гражданскому населению Украины для создания психологического давления.

Такого бреда вообще нет в истории. Безусловно, все войны, конфликты сначала приходят к прекращению огня. Потому что его можно обеспечить здесь и сейчас. Прекратили огонь, есть мониторинговые миссии. А после этого достаточно долго и тяжело будут идти переговоры об определенных договоренностях. Они могут идти месяц, год, два, 10 и 30 лет. Поэтому странная эта концепция. Но для Путина это было важно,

– пояснил чиновник.

Также для Путина была важна отсрочка введения санкций. Особенно вторичных санкций против Индии, Китая. Потому что если не будет КНР, то страна-агрессор достаточно быстро станет неспособной финансировать милитарные производства в полном объеме, получать необходимые комплектующие, иметь доход для финансирования рекрутинговых программ и так далее.

Путину надо было решить эти две задачи: отсрочить введение санкций и обеспечить не остановку огня как такового. К сожалению, пока Путин реализовал эти задачи. Поэтому мы находимся в том же моменте войны, в котором были и накануне Аляски,

– сказал советник председателя ОПУ.

Однако определенные процессы ускорились. В частности, у европейских партнеров Украины есть понимание, что нужно более четко говорить о финале войны, каким он должен быть, какие дальше должны быть шаги Европы, США. Также понятно, что Путин без мощного экономического, милитарного давления, чем сегодня, не будет договариваться о финале войны, переговорах, не будет готов остановить войну против Украины.

