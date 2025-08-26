Ключовий страх Кремля зараз – це масштабування війни на території Росії. Адже якщо Україна збільшить удари військовій інфраструктурі, це суттєво впливатиме на соціальні настрої.

Тоді усі регіони Росії, особливо Московська, Ленінградська області, відчуватимуть війну значно сильніше, ніж зараз. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив в ефірі 24 Каналу, що це кардинально впливатиме на ставлення росіян до Володимира Путіна.

"Якщо це буде перенесено на територію Росії, і вони будуть це відчувати в зовсім іншому масштабі, то впливи на Путіна, внутрішні дискусії будуть зовсім інші. Це не говорить про те, що вони вийдуть на вулиці протестувати проти війни. Але умовні російські еліти в оточенні Путіна будуть набагато більш зацікавлені у тому, щоб виходити з цієї війни, фіксувати збитки", – сказав він.

Сьогодні в оточенні російського диктатора вважають, що ціна війни для них надто маленька, а ціна виходу з неї – набагато більша, тому можна продовжувати бойові дії. Зараз вони заробляють набагато більше, ніж до війни, саме на обслуговуванні окупантів. Тому мілітарні удари по території Росії – це суттєвий чинник впливу, зокрема, психологічного.

Які 2 завдання мав Путін?

Михайло Подоляк підкреслив, що є й інші чинники. Наприклад, Володимир Путін на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці розв'язував для себе два базові завдання.

Насамперед Росія хоче не допустити припинення вогню як такого. Тобто вони нібито готові "говорити про всеосяжний мир", але "не готові зупиняти вогонь". Адже ключовий інструмент війни для ворога – це ракетно-дронові удари по цивільному населенню України для створення психологічного тиску.

Такої маячні взагалі немає в історії. Безумовно, усі війни, конфлікти спочатку приходять до припинення вогню. Тому що його можна забезпечити тут і зараз. Припинили вогонь, є моніторингові місії. А після цього достатньо довго і тяжко будуть іти переговори про певні домовленості. Вони можуть йти місяць, рік, два, 10 і 30 років. Тому дивна ця концепція. Але для Путіна це було важливо,

– пояснив посадовець.

Також для Путіна було важливо відтермінування введення санкцій. Особливо вторинних санкцій проти Індії, Китаю. Тому що якщо не буде КНР, то країна-агресорка досить швидко стане неспроможною фінансувати мілітарні виробництва у повному обсязі, отримувати необхідні комплектуючі, мати дохід для фінансування рекрутингових програм і так далі.

Путіну треба було розв'язати ці два завдання: відтермінувати введення санкцій і забезпечити не зупинку вогню як такого. На жаль, наразі Путін реалізував ці завдання. Тому ми перебуваємо у тому ж моменті війни, в якому були й напередодні Аляски,

– сказав радник голови ОПУ.

Проте певні процеси пришвидшились. Зокрема, у європейських партнерів України є розуміння, що потрібно більш чітко говорити про фінал війни, яким він має бути, які далі мають бути кроки Європи, США. Також зрозуміло, що Путін без потужнішого економічного, мілітарного тиску, ніж сьогодні, не буде домовлятись про фінал війни, переговори, не буде готовий зупинити війну проти України.

