За словами експертів, російська економіка, попри зовнішню стійкість, тріщить під тиском санкцій. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Politico.

Що відомо про економічний тиск на Кремль?

Брюссель планує представити 19-й пакет санкцій вже у вересні. Він великою мірою зосередиться на так званому "тіньовому флоті" – суднах і компаніях, що допомагають Росії обходити чинні обмеження.

Проте значних нових санкцій на російську нафту, основне джерело доходів Кремля, не очікується, адже ЄС уже суттєво скоротив імпорт енергоносіїв з Росії.

Нижчі ціни на нафту, стагнація у військовій промисловості та зростання витрат на війну наближають Росію до занепаду.

Зверніть увагу! Вагомий удар російській економіці можуть завдати вторинні санкції від США, які стосуватимуться компаній і країн, що співпрацюють із Росією, зокрема Китаю.

Президент США Дональд Трамп погрожує "масштабними санкціями або тарифами", якщо Росія не піде на поступки в мирних переговорах.

Наступні два тижні покажуть, куди все рухається. І мені краще бути задоволеним,

– заявив він 22 серпня, натякаючи на жорсткі заходи проти Москви.

Раніше Трамп уже змусив Путіна піти на діалог в Алясці, запровадивши високі тарифи проти Індії за купівлю російської нафти.

Тим часом Україна активно атакує російську енергетичну інфраструктуру, зокрема славнозвісний нафтопровід "Дружба", що зупинило постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Ці країни звернулися до Єврокомісії, але Брюссель навряд чи втручатиметься, адже пріоритетом залишається безпека постачання.

До слова, саме Угорщина та Словаччина входить до переліку країн, які виступають проти підсилення санкцій.

ЄС також розглядає обмеження для російських дипломатів у Шенгенській зоні, щоб ускладнити діяльність їхніх розвідників. Попри незгоду деяких держав, дипломати ЄС впевнені, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено.

Ми не повинні давати Росії зайвих переваг,

– заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Проте експерти наголошують, що ключ до тиску на Путіна лежить у Вашингтоні, де Трамп може використати економічні важелі, щоб змусити Кремль відступити. На їх думку, наступним кроком Трампа може стати запровадженя подібних санкцій щодо торгівлі з Китаєм, що лідер США тримає як опцію, якщо мирні переговори проваляться.

Яку роль відіграє нафтовий бізнес в економіці Росії?