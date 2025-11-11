"Карлсон" руководил "прачечной", где отмывались средства: в НАБУ поделились деталями масштабной схемы

НАБУ устанавливает новые детали масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. Известно, что именно "Карлсон" был руководителем преступной группировки и контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные от партнеров Энергоатома средства.

Все координировалось из квартиры на улице Грушевского в Киеве. "Карлсон" сидел на верхних этажах и определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности и координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на новое сообщение НАБУ.