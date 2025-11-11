"Карлсон" керував "пральнею", де відмивали гроші: новий аудіозапис від НАБУ в масштабній справі

НАБУ встановлює нові деталі масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. Відомо, що саме "Карлсон" був керівником злочинного угрупування та контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані від партнерів Енергоатома кошти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на нове повідомлення НАБУ. Наступна частина отриманих записів присвячена головному організатору – "Карлсону". Під цим іменем у справі, ймовірно, фігурував бізнесмен Тимур Міндіч.

Хто такий "Карлсон" в схемі про корупцію в енергетиці та чим він займався?

Як зазначили детективи, уся схема координувалася з квартири на вулиці Грушевського у Києві. "Карлсон" сидів на верхніх поверхах і визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки. Окрім цього організатор координував вплив на посадовців центральних органів влади. Найчастіше це були представники енергетичної та оборонної сфери, зв'язки з якими "Карлсон" використовував у своїх цілях.

В отриманих детективами повідомленнях організатор корупційної схеми керує фінансовими потоками, обговорює бронювання від мобілізації для довірених осіб шляхом несправжнього працевлаштування. "Карлсон" також давав вказівки щодо "безпеки" та зазначає, що учасниками схеми може зацікавитися НАБУ.