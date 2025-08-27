Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал приравнять "символы Бандеры" к нацистским и коммунистическим символам. Однако никто в стране не может дать ответ, что же означает этот "бандеризм" и каковы его границы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал польский политолог и журналист Марек Сиерант, заметив, что это понятие является полным абсурдом. Навроцкому и полякам стоит вспомнить историю, где были случаи общих интересов и сотрудничества между военными группировками Украины и Польши.

Как в Польше формируется отношение к запрету "бандеризма"?

Польский политолог объяснил, что среди польского общества действительно есть напряжение относительно мнимого "бандеризма". Однако эту истерию можно приравнять к НЛО – все о нем говорят, но никто не видит. Никто в Польше не может объяснить, что именно означает этот "бандеризм".

Где начинается "бандеризм" и где заканчивается украинский патриотизм? Сине-желтый флаг, сечевые стрельцы, которые боролись за Польшу, красно-черный флаг, который не всегда был связан с националистическими группировками, – это тоже "бандеризм"? Это абсурд,

– подчеркнул он.

Сиреант заметил, что ранее советская власть пыталась подать "бандеровцев" как фашистов, но этого не произошло. Поляки также должны были бы вспомнить о сотрудничестве своего антикоммунистического подполья и военных УПА, которые вместе освободили польский город Грубешов от коммунистов.

Польский политолог предположил, что Навроцкий хочет заигрывать на теме "бандеризма", чтобы так продвигать свою политическую партию и забрать под себя антиукраинский электорат. Кроме того, президент Польши уже наложил вето на закон о соцвыплатах украинцам и не реагировал, когда российский дрон упал на территории его страны.

"Бандеризм" в Польше: что известно?