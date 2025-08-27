Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював прирівняти "символи Бандери" до нацистських та комуністичних символів. Однак ніхто в країні не може дати відповідь, що ж означає цей "бандеризм" і які його межі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів польський політолог і журналіст Марек Сієрант, зауваживши, що це поняття є повним абсурдом. Навроцькому та полякам варто згадати історію, де були випадки спільних інтересів та співпраці між військовими угрупованнями України та Польщі.

Дивіться також "Немає жодних шансів на вступ": у Польщі висунули умову членства України в ЄС

Як у Польщі формується ставлення до заборони "бандеризму"?

Польський політолог пояснив, що серед польського суспільства справді є напруга щодо уявного "бандеризму". Однак цю істерію можна прирівняти до НЛО – всі про нього кажуть, але ніхто не бачить. Ніхто в Польщі не може пояснити, що саме означає цей "бандеризм".

Де починається "бандеризм" і де закінчується український патріотизм? Синьо-жовтий прапор, січові стрільці, які боролись за Польщу, червоно-чорний прапор, який не завжди був пов'язаний з націоналістичними угрупуваннями, – це теж "бандеризм"? Це абсурд,

– наголосив він.

Сірєант зауважив, що раніше радянська влада намагалась подати "бандерівців" як фашистів, але цього не сталось. Поляки також мали б згадати про співпрацю свого антикомуністичного підпілля та військових УПА, які разом звільнили польське місто Грубешів від комуністів.

Польський політолог припустив, що Навроцький хоче загравати на темі "бандеризму", щоб так просувати свою політичну партію і забрати під себе антиукраїнський електорат. Крім того, президент Польщі вже наклав вето на закон про соцвиплати українцям та не реагував, коли російський дрон впав на території його країни.

"Бандеризм" в Польщі: що відомо?