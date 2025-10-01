Россия продолжает свою агрессию против Украины и атакует на разных направлениях фронта. Враг пытается прорвать оборону украинских воинов, но сталкивается с противостоянием.

За прошедшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 1 октября?

Накануне россияне дважды ударили по позициям ВСУ и населенным пунктам ракетами и нанесли удары 112 управляемыми авиабомбами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения остановили 7 наступлений оккупантов. По этой части фронта россияне нанесли 15 авиаударов, сбросив 28 КАБ, а также обстреляли позиции 138 раз, 10 из них – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском враг получил отпор во время атак в районе Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении произошло пять боестолкновений с россиянами. Украинские защитники остановили штурмовые действия в районе Купянска и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении за сутки было 15 атак. Россияне хотели прорвать оборону вблизи Шандриголово, Новомихайловки, Грековки, Колодязов, Ямполовки и в сторону Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили 7 наступлений захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и у Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения, продвижение оккупантов фиксировалось вблизи Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак у Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 51 штурм агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал.

На Новопавловском направлении россияне атаковали 24 раза в районах Зеленого Гая, Поддубного, Вороного, Сосновки, Январского, Калиновского, Тернового, Ольговского и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении нашим бойцам удалось отбить две атаки оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении врага остановили четыре раза в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять тщетных неудачных попыток продвинуться вперед.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери. За сутки Силы обороны ликвидировали 920 оккупантов. Защитникам удалось поразить район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

