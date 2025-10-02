За сутки произошло 158 столкновений с оккупантами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Оккупанты применили по позициям ВСУ и населенных пунктах пять ракет и 162 управляемые авиабомбы. Ими было нанесено 4312 обстрелов, 129 из которых – из реактивных систем залпового огня.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 2 октября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было шесть боестолкновений. Россияне сбросили 37 управляемых авиационных бомб и совершили 176 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении 7 раз противник атаковал позиции защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении враг штурмовал 6 раз возле Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 11 атак, противник пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Карповки, Колодязов, Мирного, Шандриголово, Торского, Заречного, Ямполя и в направлении Нового Мира и Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступлений оккупантов у Григорьевки, Ямполя, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, украинские бойцы держали оборону в направлениях Бондарного, Миньковки и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении враг атаковал 22 раза возле Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Торецком направлении продолжаются боевые действия: карта

На Покровском направлении защитники остановили 45 штурмов россиян в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверево, Котлиное, Новоукраинка, Новониколаевка и Филиал.

Больше всего атак за сутки произошло на Покровском направлении: карта фронта

На Новопавловском направлении противник атаковал 26 раз вблизи Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Вороного, Сосновки, Новониколаевки, Воскресенки, Калиновского и Новогригорьевки.

Враг наступал на Новопавловском направлении: показываем на карте

На Гуляйпольском направлении удалось остановить 5 попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении противник совершил три наступления на позиции наших защитников, однако успеха не имел.

Какие изменения на фронте были в последнее время?