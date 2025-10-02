За сутки произошло 158 столкновений с оккупантами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Оккупанты применили по позициям ВСУ и населенных пунктах пять ракет и 162 управляемые авиабомбы. Ими было нанесено 4312 обстрелов, 129 из которых – из реактивных систем залпового огня.
Смотрите также Найдем и возможности, и оружие, – Генштаб анонсировал блэкаут в Москве
Какова ситуация на фронте по состоянию на 2 октября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было шесть боестолкновений. Россияне сбросили 37 управляемых авиационных бомб и совершили 176 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении 7 раз противник атаковал позиции защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовки и Каменки.
На Купянском направлении враг штурмовал 6 раз возле Купянска и Голубовки.
На Лиманском направлении произошло 11 атак, противник пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Карповки, Колодязов, Мирного, Шандриголово, Торского, Заречного, Ямполя и в направлении Нового Мира и Дробышево.
На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступлений оккупантов у Григорьевки, Ямполя, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, украинские бойцы держали оборону в направлениях Бондарного, Миньковки и Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении враг атаковал 22 раза возле Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.
На Торецком направлении продолжаются боевые действия: карта
На Покровском направлении защитники остановили 45 штурмов россиян в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверево, Котлиное, Новоукраинка, Новониколаевка и Филиал.
Больше всего атак за сутки произошло на Покровском направлении: карта фронта
На Новопавловском направлении противник атаковал 26 раз вблизи Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Вороного, Сосновки, Новониколаевки, Воскресенки, Калиновского и Новогригорьевки.
Враг наступал на Новопавловском направлении: показываем на карте
На Гуляйпольском направлении удалось остановить 5 попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении произошло две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении противник совершил три наступления на позиции наших защитников, однако успеха не имел.
Какие изменения на фронте были в последнее время?
Аналитики ISW обнародовали обновленный анализ карты фронта в Украине. По их информации, российские войска на днях наступали в Донецкой области и Запорожье, но большинство атак противника не имели успеха. Враг смог несколько продвинуть у Доброполья, Великомихайловки и в центре Вербового, что на востоке Запорожской области.
На этой неделе украинские защитники продолжили контрнаступление на Добропольском направлении, где рассекли так называемый "выступление" россиян. Под контроль Сил обороны вернулись 2,2 квадратных километров территории.
Украинские военные за прошедшие сутки поразили район сосредоточения личного состава оккупантов, два пункта управления и важный объект врага. Россияне потеряли 980 человек, танк, две боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем и две реактивные системы залпового огня.