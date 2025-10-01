Росія продовжує свою агресію проти України та атакує на різних напрямках фронту. Ворог намагається прорвати оборону українських воїнів, але зіштовхується з протистоянням.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 1 жовтня?

Напередодні росіяни двічі вдарили по позиціях ЗСУ та населених пунктах ракетами та завдали ударів 112 керованими авіабомбами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи зупинили 7 наступів окупантів. По цій частині фронту росіяни завдали 15 авіаударів, скинувши 28 КАБ, а також обстріляли позиції 138 разів, 10 з них – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог отримав відсіч під час атак у районі Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з росіяами. Українські оборонці зупинили штурмові дії в районі Куп’янська та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку за добу було 15 атак. Росіяни хотіли прорвати оборону поблизу Шандриголового, Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 7 наступів загарбників у бік Ямполя, Дронівки та біля Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення, просування окупантів фіксувалося поблизу Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак біля Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурм агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували 24 рази в районах Зеленого Гаю, Піддубного, Вороного, Соснівки, Січневого, Калинівського, Тернового, Ольгівського та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку нашим бійцям вдалося відбити дві атаки окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворога зупинили чотири рази в районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять марних невдалих спроб просунутися уперед.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат. За добу Сили оборони ліквідували 920 окупантів. Захисникам вдалося уразити район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

