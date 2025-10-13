Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 12 октября, на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 5 256 дронов-камикадзе и совершили 5 436 обстрелов, из них 83 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники противника.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 4 боевых столкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросив 15 КАБов и осуществив 174 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Славянском направлении оккупанты совершили 3 атаки на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боевых столкновения, захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Никаноровка, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Дачное.

К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал о ситуации вблизи Доброполья, где захватчики попали в оперативное окружение на нескольких позициях. В частности, с юга Покровска 4 вражеские бригады были переброшены на Александровское направление, которое сейчас развивается из Донецкой области на территории Днепропетровщины и Запорожья.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Январское, Вороное, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригорьевка.

На Ореховском направлении враг совершил 4 штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.

