Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 12 жовтня, на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 КАБів.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Російські військові залучили для ураження 5 256 дронів-камікадзе та здійснили 5 436 обстрілів, з них 83 – із РСЗВ.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу й техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 4 бойові зіткнення. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинувши 15 КАБів і здійснивши 174 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам'янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії в районах Куп'янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай і Шандриголове.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснили 3 атаки на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 бойові зіткнення, загарбники намагалися наступати в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр і Полтавка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 46 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

До слова, ексклюзивно в етері 24 Каналу майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук розповів про ситуацію поблизу Добропілля, де загарбники потрапили в оперативне оточення на кількох позиціях. Зокрема, з півдня Покровська 4 ворожі бригади було перекинуто на Олександрівський напрямок, який наразі розвивається з Донеччини на території Дніпропетровщини та Запоріжжя.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 штурми в районі Степового та в бік Степногірська й Приморського.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

