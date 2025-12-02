Более 200 боестолкновений, самое горячее – на Покровском направлении: карта боевых действий 2 декабря

Российские войска продолжают атаковать на разных направлениях фронта. Однако ВСУ противодействуют врагу.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло не менее 226 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте 2 декабря?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Россияне нанесли четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершили 116 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.

На Купянском направлении произошло 9 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия российских военных вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Карповки, Среднего, Шандриголового, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 8 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.

На Константиновском направлении российские военные 22 раза атаковали в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновки и Бересток.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 72 штурмовые действия оккупантов в районах Нового Шахтного, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахтного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровного, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филиала и в сторону населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки вражеские войска не проводили наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две российские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.

