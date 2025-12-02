Понад 200 боєзіткнень, найгарячіше – на Покровському напрямку: карта бойових дій 2 грудня
- Протягом минулої доби на фронті сталося щонайменше 226 бойових зіткнень, найінтенсивніше на Покровському напрямку.
- Російські війська здійснили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Північному-Слобожанському, Куп’янському та Покровському, проте ЗСУ успішно протидіють ворогу.
Російські війська продовжують атакувати на різних напрямках фронту. Однак ЗСУ протидіють ворогу.
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 226 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті 2 грудня?
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Росіяни завдали чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснили 116 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.
Загарбники атакують українські позиції в районі Вовчанська: ситуація на карті
На Куп’янському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії російських військових поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 8 наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.
На Краматорському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.
На Костянтинівському напрямку російські військові 22 рази атакували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівки й Бересток.
Російська армія атакує на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 72 штурмові дії окупантів у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.
Росіяни штурмують Покровський напрямок: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.
Російські військові намагаються просунутися біля Гуляйполя: ситуація на карті
На Оріхівському напрямку минулої доби ворожі війська не проводили наступальних дій.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві російські атаки у напрямку Антонівки.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування російських наступальних угруповань.
Коротко про головні події на фронті
За даними DeepState, у листопаді цього року Росія окупувала 505 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі перевищує показник за вересень.
Нещодавно росіяни прорвалися вперед біля Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі, на Харківщині окупанти просунулися поблизу Дворічанського, а на Краматорському напрямку – біля Ступочок.
Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу розповів, що наразі Росія посилює тиск на східному фронті, намагаючись прорватися біля Куп'янська, Костянтинівки та Покровська. Окупанти заходять штурмовими групами з флангів і стягують великі сили, щоб отримати плацдарм для удару по всій Донеччині.