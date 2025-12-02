Понад 200 боєзіткнень, найгарячіше – на Покровському напрямку: карта бойових дій 2 грудня

Російські війська продовжують атакувати на різних напрямках фронту. Однак ЗСУ протидіють ворогу.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 226 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 2 грудня?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Росіяни завдали чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснили 116 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.

Загарбники атакують українські позиції в районі Вовчанська: ситуація на карті

На Куп’янському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії російських військових поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 8 наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку російські військові 22 рази атакували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівки й Бересток.

Російська армія атакує на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 72 штурмові дії окупантів у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

Росіяни штурмують Покровський напрямок: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.

Російські військові намагаються просунутися біля Гуляйполя: ситуація на карті

На Оріхівському напрямку минулої доби ворожі війська не проводили наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві російські атаки у напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування російських наступальних угруповань.

