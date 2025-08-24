На нескольких направлениях фронта продолжаются активные боевые действия. Российская армия пытается штурмовать позиции украинских Сил обороны, но на большинстве участков терпит неудачи.

Защитники продолжают удерживать украинскую территорию. За сутки произошло 179 боевых столкновений с оккупантами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте сегодня?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили четыре попытки наступления противник. По населенным пунктам произошло 8 обстрелов из артиллерии, враг применил 25 управляемых авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении российская армия пыталась прорваться 10 раз возле населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Каменка и в сторону Зеленого.

На Купянском направлении произошло шесть вражеских атак. Штурмовые действия противника удалось остановить в районах Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз и пытался прорвать оборону вблизи Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного и в сторону Шандриголово, Дроновки, Серебрянки.

На Северском направлении россияне пытались продвигаться 12 раз возле Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении происходили 16 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечиного, Белой Горы.

На Торецком направлении враг 10 раз атаковал у Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 52 штурма россиян у населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Владимировка, Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое и Филиал.

На Новопавловском направлении российская армия атаковала 33 раза в районах Вольного Поля, Малиевки, Воскресенки, Темировки, Ольговки и в сторону Филиала, Ивановки и Запорожского.

На Ореховском направлении была отбита одна вражеская атака в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил две попытки атаковать позиции украинских подразделений, но успеха не имели.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и пункт управления противника. Потери российских захватчиков за сутки составили 910 человек.

Напомним, по данным ISW российские войска продвинулись на Торецком направлении недалеко от села Александро-Шультино и возле Катериновки. Захватчики, вероятно, также имели успехи на северо-запад от села Русин Яр. Попытки наступлений россияне проводили и на Сумщине, Курщине, Харьковщине, Запорожье и Херсонщине, однако они были неуспешны.

Зато украинская армия имела результаты на Сумщине у Андреевки, где смогли освободить часть территории и отбросить врага.