На кількох напрямках фронту тривають активні бойові дії. Російська армія намагається штурмувати позиції українських Сил оборони, але на більшості ділянок зазнає невдач.

Захисники продовжують утримувати українську територію. За добу відбулося 179 бойових зіткнень з окупантами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті сьогодні?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники зупинили чотири спроби наступу противник. По населених пунктах відбулося 8 обстрілів з артилерії, ворог застосував 25 керованих авіабомб.

На Південно-Слобожанському напрямку російська армія намагалася прорватися 10 разів біля населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Кам’янка та у бік Зеленого.

На Куп’янському напрямку відбулося шість ворожих атак. Штурмові дії противника вдалося зупинити в районах Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів і намагався прорвати оборону поблизу Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Мирного та в бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку росіяни намагалися просуватися 12 разів біля Григорівки, Переїзного, Федорівки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку відбувалися 16 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 10 разів атакував біля Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурми росіян біля населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке та Філія.

На Новопавлівському напрямку російська армія атакував 33 рази в районах Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Темирівки, Ольгівки та в бік Філії, Іванівки й Запорізького.

На Оріхівському напрямку було відбито одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві спроби атакувати позиції українських підрозділів, але успіху не мали.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та пункт управління противника. Втрати російських загарбників за добу склали 910 осіб.

Нагадаємо, за даними ISW російські війська просунулися на Торецькому напрямку неподалік села Олександро-Шультине та біля Катеринівки. Загарбники, ймовірно, також мали успіхи на північний захід від села Русин Яр. Спроби наступів росіяни проводили й на Сумщині, Курщині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині, однак вони були неуспішні.

Натомість українська армія мала результати на Сумщині біля Андріївки, де змогли звільнити частину території та відкинути ворога.