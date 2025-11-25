Борьба за Покровск продолжается: карта фронта на 25 ноября
- За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, враг совершил 4334 обстрелы, из которых 73 из реактивных систем залпового огня.
- Российские атаки происходили на разных направлениях, в частности на Покровском, где произошло 61 боевое столкновение, и на Константиновском, где враг атаковал 24 раза.
На передовой продолжились российские атаки. Враг продолжает штурмовать Покровское направление и не прекращает наступления на нескольких других участках.
За прошедшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Враг обстреливал позиции и населенные пункты 140 управляемыми авиабомбами и совершил 4334 обстрела, из них 73 - из реактивных систем залпового огня.
Где наступали россияне на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было три боевых столкновения. Россияне атаковали украинские Силы обороны тремя управляемыми авиабомбами и совершили 187 обстрелов позиций наших войск, три из них – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении защитникам удалось отбить пять атак противника у Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного.
На Купянском направлении оккупанты атаковали четыре раза и штурмовали в районах Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении оккупанты пытались продвинуться 15 раз вблизи Шандриголово, Новоселовки, Грековки, Надежды, Заречного и в направлении Ставок.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 15 штурмов оккупантов в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя и Закитного.
На Константиновском направлении враг атаковал 24 раза вблизи Александро-Шультино, Иванополье, Клебан-Быка, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.
Боевые действия на Константиновском направлении: карта
На Покровском направлении между защитниками и оккупантами произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Новоэкономичное, Молодецкое, Филиал и Дачное.
Враг наступал на Покровском направлении: карта фронта
На Александровском направлении враг 13 раз попытался прорвать оборонительные рубежи в Степном, Красногорском, Привольном, Павловке, Егоровке, Зеленом Гаю, Вороном, Сосновке и в направлении Орестополя.
На Гуляйпольском направлении украинским воинам удалось отбить 17 атак оккупантов вблизи Зеленого Гая, Затишья, Сладкого и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.
Ситуация на Гуляйпольском направлении: показываем на карте
На Ореховском направлении враг один раз наступал на позиции украинских подразделений в районе Приморского и получил там отпор.
На Приднепровском направлении россияне попытались приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста, однако не имел успеха.
Как изменилась ситуация на фронте за сутки?
Украинские военные в ответ на действия врага бьют по его складам и вооружению. Так за минувшие сутки на передовой обезврежены 1120 оккупантов. Также украинские воины обезвредили танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны и прочее. Защитники поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну другую важную цель врага.
На днях СБУ нанесла удары по позициям противника в Покровске, уничтожив объекты со снайперами и операторами дронов.
За прошедшие сутки оккупанты имели незначительные успехи в разных районах, однако существенно не продвинулись.