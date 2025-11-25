Боротьба за Покровськ триває: карта фронту на 25 листопада

На передовій продовжилися російські атаки. Ворог продовжує штурмувати Покровський напрямок та не припиняє наступи на кількох інших ділянках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Ворог обстрілював позиції та населені пункти 140 керованими авіабомбами та здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню.

Де наступали росіяни на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було три бойових зіткнення. Росіяни атакували українські Сили оборони трьома керованими авіабомби та здійснили 187 обстрілів позицій наших військ, три з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку захисникам вдалося відбити п'ять атак противника біля Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували чотири рази й штурмували в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти намагалися просунутися 15 разів поблизу Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії, Зарічного та в напрямку Ставок.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 15 штурмів окупантів у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя та Закітного.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бика, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку між захисниками та окупантами відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія та Дачне.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів спробував прорвати оборонні рубежі в Степовому, Красногірському, Привільному, Павлівці, Єгорівці, Зеленому Гаю, Вороному, Соснівці та в напрямку Орестополя.

На Гуляйпільському напрямку українським воїнам вдалося відбити 17 атак окупантів поблизу Зеленого Гаю, Затишшя, Солодкого та у бік Гуляйполя, Прилук, Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог один раз наступав на позиції українських підрозділів в районі Приморського та отримав там відсіч.

На Придніпровському напрямку росіяни спробували наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту, однак не мав успіху.

