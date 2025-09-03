Российские военные продолжают сунуть на украинские земли. Уже некоторое время ситуация на Новопавловском и Покровском направлениях остается самой тяжелой.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 3 сентября?

За минувшие сутки россияне нанесли на фронте 81 авиаудар, сбросили 150 КАБов. Кроме этого, совершили почти 5 000 обстрелов, в частности 60 – из РСЗО, и поразили 5 173 дронами-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиаударов, в общем сбросил 17 КАБов и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера состоялось 12 атак россиян. ВСУ отражали штурмы противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также вблизи Моначиновки.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Карповки, Колодязов, Торского, Дибровы и Дроновки, Дробышево.

Враг атаковал в районе Лимана в Донецкой области: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения. Россия пыталась продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмов россиян в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шаховое, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки.

Ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи.

Ситуация возле Днепропетровщины: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

