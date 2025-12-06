Украинские силы отбили волну атак на разных направлениях фронта: карта боевых действий 6 декабря

Российские военные продолжают штурмовать украинские позиции на фронте. Однако ВСУ мужественно противодействуют вражеским войскам.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну российскую атаку. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано 5 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

На Славянском направлении россияне атаковали вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки там произошло 8 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении российские войска 27 раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 российскую атаку в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло 4 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 6 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.

Коротко о главных событиях на фронте