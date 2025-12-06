Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия разворачивает новую кампанию, распространяя фейки о наступлении на Чернигов, – ISW

Какова ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну российскую атаку. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано 5 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

На Славянском направлении россияне атаковали вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки там произошло 8 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении российские войска 27 раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 российскую атаку в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло 4 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 6 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.

Коротко о главных событиях на фронте