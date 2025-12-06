Українські сили відбили хвилю атак на різних напрямках фронту: карта бойових дій 6 грудня

Російські військові продовжують штурмувати українські позиції на фронті. Однак ЗСУ мужньо протидіють ворожим військам.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну російську атаку. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 5 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі.

На Слов’янському напрямку росіяни атакували поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби там відбулося 8 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

На Костянтинівському напрямку російські війська 27 разів атакували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 російську атаку в районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Окупанти намагалися просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 6 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування російських наступальних угруповань.

