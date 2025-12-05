Кремль не має військової сили для наступу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає 24 Канал.
Читайте також Багато просувань росіян, але ЗСУ теж ідуть вперед: карти фронту від ISW на 5 грудня
Що відомо про нову кампанію Росії?
У четвер, 4 грудня, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російська пропаганда активно просуває наративи про "майбутній наступ на Чернігів".
Коваленко наголосив, що заяви Росії про можливий наступ є маніпулятивними й не відповідають реальності.
Окупаційні війська не мають сил для атаки на Чернігів,
– заявив він.
Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію в області та успішно стримують російські провокації вздовж кордону. За його словами, подібні інформаційні операції Росія вже проводила щодо Сум та Харкова, але Сили оборони України зупинили ворога, який не мав ресурсів для наступу на великі міста.
Аналітики ISW зауважили, що 3 та 4 грудня низка прокремлівських "воєнкорів" почала натякати на підготовку Росії до наступальних дій у напрямку Чернігова.
Зверніть увагу! В Інституті вважають, що Кремль може активно розкручувати цей фейковий наратив у межах ширшої стратегії когнітивної війни.
У звіті ISW зазначено, що Росія прагне переконати Україну та Захід у необхідності поступок та "капітулювання перед вимогами Кремля", які Москва не здатна забезпечити військовим шляхом.
Що відомо про останні наступальні дії окупантів?
Станом на 2 грудня українські військові контролюють більшу частину Куп'янська, попри заяви російської пропаганди. Окремі ворожі групи перебувають у північних районах міста.
Росіяни намагаються просуватися у Запорізькій області по двох напрямках. Військовий оглядач Денис Попович підкреслив, що є загроза для Запоріжжя, яке ворог може взяти під вогневий контроль.
Військовий офіцер Володимир Черняк прогнозує, що через погіршення погодних умов прохідність живої сили та техніки противника суттєво знизиться взимку. Ефективність штурмових дій окупантів не збільшиться, оскільки логістичні шляхи стають непридатними, а техніка застрягає у багнюці.