Кремль не має військової сили для наступу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає 24 Канал.

Що відомо про нову кампанію Росії?

У четвер, 4 грудня, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російська пропаганда активно просуває наративи про "майбутній наступ на Чернігів".

Коваленко наголосив, що заяви Росії про можливий наступ є маніпулятивними й не відповідають реальності.

Окупаційні війська не мають сил для атаки на Чернігів,

– заявив він.

Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію в області та успішно стримують російські провокації вздовж кордону. За його словами, подібні інформаційні операції Росія вже проводила щодо Сум та Харкова, але Сили оборони України зупинили ворога, який не мав ресурсів для наступу на великі міста.

Аналітики ISW зауважили, що 3 та 4 грудня низка прокремлівських "воєнкорів" почала натякати на підготовку Росії до наступальних дій у напрямку Чернігова.

Зверніть увагу! В Інституті вважають, що Кремль може активно розкручувати цей фейковий наратив у межах ширшої стратегії когнітивної війни.

У звіті ISW зазначено, що Росія прагне переконати Україну та Захід у необхідності поступок та "капітулювання перед вимогами Кремля", які Москва не здатна забезпечити військовим шляхом.

Що відомо про останні наступальні дії окупантів?