Оккупанты штурмуют Покровское направление и атакуют возле Северска: карта боевых действий 7 сентября
- Российские войска продолжают наступления на разных направлениях, в частности Покровском, Новопавловском, и Северском, но сталкиваются с усиленной обороной украинских военных.
- Украинские силы нанесли удары по 6 районам сосредоточения российских войск, уничтожив 970 человек и поразив командный пункт в Запорожской области.
Российская армия продолжает наступления на фронте, но сталкивается с усиленной обороной украинских военных. На всех участках фронта происходят атаки.
За прошедшие сутки было 170 боестолкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Летели ракеты и "Шахеды", под ударом 20 городов: все о последствиях вражеской атаки
Какая ситуация на фронте 7 сентября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили 7 атак врага. Россияне 9 раз ударили из авиации и сбросили 23 управляемые авиационные бомбы. Также противник совершил 245 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском произошло 7 атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.
На Купянском направлении захватчики наступали 6 раз. Штурмовые действия остановили в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении было 12 атак, во время которых враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Торского и в сторону Шандриголово и Дерилово.
На Северском направлении удалось отбить 14 атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки.
Бои вблизи Северска: карта
На Краматорском направлении за сутки произошло 10 боевых столкновений. Российские оккупанты двигались к Бондарному, Веролюбовке, Ступочкок и Белой Горе.
На Торецком направлении враг атаковал 13 раз в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении украинские бойцы остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахматного, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Лысовки, Котлиного, Удачного, Дачного и в сторону Мирнограда, Родинского, Покровска, Звериного, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.
Ситуация возле Покровска сегодня: показываем на карте
На Новопавловском направлении противник наступал 26 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филиала, Александрограда, Новоселовки, Сосновки.
Россияне проводят наступления на Новопавловском направлении: карта фронта
На Ореховском направлении россияне совершили одну попытку прорвать оборону защитников в сторону Степногорска.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и поразили два пункта управления и два артиллерийских средства противника. Потери российских захватчиков составили 970 человек.
Какие изменения произошли на фронте в последнее время?
На передовой ночью продолжались 18 боестолкновений. Наиболее активные действия наблюдаются на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг также не оставляет намерений продвинуться в Днепропетровскую область.
Российские оккупанты продвинулись вблизи Январского в Днепропетровской области и возле села Красное Первое в Харьковской области.
Украинские защитники поразили командный пункт россиян в Запорожской области. Успешная ликвидация оккупантов и их оружия состоялась в Луговом. Один российский солдат был убит, а еще один получил ранения.
По данным ISW, враг имел успехи на Харьковщине и Донетчине, а Силы обороны Украины продвинулись в направлении Лимана.