Російська армія продовжує наступи на фронті, але зіштовхується з посиленою обороною українських військових. На всіх ділянках фронту відбуваються атаки.

Протягом минулої доби було 170 боєзіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 7 вересня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці зупинили 7 атак ворога. Росіяни 9 разів вдарили з авіації та скинули 23 керовані авіаційні бомби. Також противник здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському відбулося 7 атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку загарбники наступали 6 разів. Штурмові дії зупинили в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку було 12 атак, під час яких ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Торського та у бік Шандриголового й Дерилового.

На Сіверському напрямку вдалося відбити 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку за добу відбулося 10 бойових зіткнень. Російські окупанти рухалися до Бондарного, Віролюбівки, Ступочкок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог атакував 13 разів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Сухого Яру, Лисівки, Котлиного, Удачного, Дачного та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку противник наступав 26 разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну спробу прорвати оборону захисників у бік Степногірська.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали удару по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки й уразили два пункти управління та два артилерійські засоби противника. Втрати російських загарбників склали 970 осіб.

