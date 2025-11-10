Около 250 боестолкновений и бесконечные штурмы возле Покровска: карта боевых действий на 9 ноября

Оккупанты продолжают давить на разных участках фронта. В частности, с начала суток 9 ноября произошло 248 боевых столкновений. Несмотря на все, украинские военные уверенно сдерживают попытки врага прорваться вглубь территории страны, нанося ему значительные потери огневыми ударами.

Оперативную информацию о положении на линии разграничения по состоянию на 22:00 9 ноября рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска за сутки совершили 27 авиаударов и сбросили 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, противник применил 1423 дроны-камикадзе и провел 2681 обстрел позиций Сил обороны и мирных населенных пунктов.

В течение дня оккупанты совершили 23 попытки наступления на Южно-Слобожанском направлении, а именно в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского. Четыре боевые столкновения на этом участке фронта еще продолжаются.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Там россияне нанесли пять авиационных ударов, всего сбросили 13 управляемых авиационных бомб и осуществили 132 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного на Купянском направлении. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Тем временем на Лиманском направлении Силы обороны отбили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровин Яр, Дробышево.

Враг атаковал и на Славянском направлении, в частности в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отбили две вражеские наступательные действия, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении в течение дня произошло 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

Ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении. Там с начала суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лысовка, Новониколаевка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье. Авиаудару подверглось Доброполье.

Восемь боестолкновений произошло на Ореховском направлении. Там оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.

