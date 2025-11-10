Близько 250 боєзіткнень й нескінченні штурми біля Покровська: карта бойових дій на 9 листопада

Окупанти продовжують тиснути на різних ділянках фронту. Зокрема, від початку доби 9 листопада відбулося 248 бойових зіткнень. Попри все, українські військові впевнено стримують спроби ворога прорватися вглиб території країни, завдаючи йому значних втрат вогневими ударами.

Оперативну інформацію про становище на лінії розмежування станом на 22:00 9 листопада розповідає 24 Канал, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська за добу здійснили 27 авіаударів і скинули 81 керовану авіабомбу. Окрім цього, противник застосував 1423 дрони-камікадзе та провів 2681 обстріл позицій Сил оборони й мирних населених пунктів.

Протягом дня окупанти здійснили 23 спроби наступу на Південно-Слобожанському напрямку, а саме в районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам'янки, Бологівки та у напрямку Дворічанського. Чотири бойові сутички на цій ділянці фронту ще тривають.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойових зіткнення. Там росіяни завдали п'яти авіаційних ударів, загалом скинули 13 керованих авіаційних бомб та здійснили 132 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного на Куп'янському напрямку. Два боєзіткнення досі тривають.

Тим часом на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 20 штурмових дій у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровин Яр, Дробишеве.

Ворог атакував і на Слов'янському напрямку, зокрема в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська, два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві ворожі наступальні дії, у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку протягом дня відбулося 27 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

Запеклі бої тривають на Покровському напрямку. Там від початку доби противник 87 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 75 окупантів.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Під авіаційними ударами опинилися Покровське, Радісне та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. Авіаудару зазнало Добропілля.

Вісім боєзіткнень відбулося на Оріхівському напрямку. Там окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового у напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. Противник завдав авіаударів по Лук'янівському та Степногірську.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед.

