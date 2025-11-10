Оперативну інформацію про становище на лінії розмежування станом на 22:00 9 листопада розповідає 24 Канал, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська за добу здійснили 27 авіаударів і скинули 81 керовану авіабомбу. Окрім цього, противник застосував 1423 дрони-камікадзе та провів 2681 обстріл позицій Сил оборони й мирних населених пунктів.

Протягом дня окупанти здійснили 23 спроби наступу на Південно-Слобожанському напрямку, а саме в районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам'янки, Бологівки та у напрямку Дворічанського. Чотири бойові сутички на цій ділянці фронту ще тривають.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойових зіткнення. Там росіяни завдали п'яти авіаційних ударів, загалом скинули 13 керованих авіаційних бомб та здійснили 132 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного на Куп'янському напрямку. Два боєзіткнення досі тривають.

Тим часом на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 20 штурмових дій у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровин Яр, Дробишеве.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Ворог атакував і на Слов'янському напрямку, зокрема в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська, два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві ворожі наступальні дії, у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку протягом дня відбулося 27 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

Запеклі бої тривають на Покровському напрямку. Там від початку доби противник 87 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 75 окупантів.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Під авіаційними ударами опинилися Покровське, Радісне та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. Авіаудару зазнало Добропілля.

Вісім боєзіткнень відбулося на Оріхівському напрямку. Там окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового у напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. Противник завдав авіаударів по Лук'янівському та Степногірську.

Останні зміни на фронті Запорізької області: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед.

