Оперативную информацию о положении на линии разграничения по состоянию на 22:00 9 ноября рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
Российские войска за сутки совершили 27 авиаударов и сбросили 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, противник применил 1423 дроны-камикадзе и провел 2681 обстрел позиций Сил обороны и мирных населенных пунктов.
В течение дня оккупанты совершили 23 попытки наступления на Южно-Слобожанском направлении, а именно в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского. Четыре боевые столкновения на этом участке фронта еще продолжаются.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Там россияне нанесли пять авиационных ударов, всего сбросили 13 управляемых авиационных бомб и осуществили 132 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
Противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного на Купянском направлении. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Тем временем на Лиманском направлении Силы обороны отбили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровин Яр, Дробышево.
Какая ситуация в Донецкой области: смотрите на карте
Враг атаковал и на Славянском направлении, в частности в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении наши воины отбили две вражеские наступательные действия, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении в течение дня произошло 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.
Ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении. Там с начала суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лысовка, Новониколаевка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов.
Что происходит возле Покровска: смотрите на карте
На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.
На Гуляйпольском направлении состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье. Авиаудару подверглось Доброполье.
Восемь боестолкновений произошло на Ореховском направлении. Там оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.
Последние изменения на фронте Запорожской области: смотрите на карте
На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.
Новости с фронта российско-украинской войны
По словам Зеленского, Россия сосредоточила около 170 тысяч военных дляля штурма Покровска, однако понесла там колоссальные потери. Украинские Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе города ликвидировано около 30 тысяч российских военных.
В то же время российские беспилотники активно патрулируют небо вблизи Покровска, фактически блокируя маршруты снабжения украинских подразделений. Несмотря на это, оборона удерживается благодаря использованию тяжелых беспилотных бомбардировщиков и наземных роботизированных систем, которые позволяют доставлять грузы на значительные расстояния даже в сложных условиях.