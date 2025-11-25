Основные атаки россиян и оборона ВСУ – на Донбассе и Запорожье: обзор фронта от ISW

На разных направлениях фронта продолжается российское наступление. Россияне продвинулись в Донецкой области и в Запорожской области, однако оккупанты в течение суток постоянно сталкивались с контратаками Сил обороны Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обновленный анализ ISW. Украинские силы сохраняют присутствие и дают отпор врагу в Покровске, что свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, пока не могут быстро захватить город.

Что пишет ISW о фронте в Украине?

В Сумской области россияне осуществили наступление в направлении Бояро-Лежачих, а также возле Кондратовки, Андреевки и Алексеевки и вблизи Варачино. ВСУ отбивали атаку возле Алексеевки. Украинцы также продолжают действовать в Теткино на Курщине.

В Харьковской области небольшие российские пехотные группы продвинулись в части Волчанска, а также атаковали возле Синельниково. По данным аналитиков, вражеские войска продвинулись в направлении Великого Бурлука и Колодязного.

Украинские войска имели успехи на Купянском направлении. Россияне проводили атаки возле Степной Новоселовки, а также продвинулись вблизи самого Купянска. Противник атаковал вблизи Надежды и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении враг пытался наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Атаки россиян состоялись вблизи Среднего, Яровой и Дробышево, Ставок, Нового Мира, Заречного, Дибровы и Ямполя. Украинские войска вблизи последних населенных пунктов, вероятно, провели контратаки.

Оккупанты пытались наступать в районе Северска, в частности возле Дроновки, Платоновки, Закитного, Серебрянки, Выемки и Звановки.

На Константиновском направлении россияне незначительно продвинулись на восток от Русиного Яра, возле Майского, Часового Яра, Предтечиного, Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шултиного, Яблоновки, Степановки, Полтавки, Софиевки и Владимировки.

Украинские войска присутствуют в северной части Шахового. Боевые действия продолжались в районе Торецкого, Доброполья и Заповедного.

На Покровском направлении российские наемники продвинулись в Родинском, однако Силы обороны Украины также там присутствуют. Атаки врага также происходили возле Затышка, Красного Лимана, Новоэкономического, Мирнограда, Ровно, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в направлении Новоподгороднего.

Карты фронта от Института изучения войны / Инфографика ISW

На Новопавловском направлении оккупанты прорвались через брешь в украинской позиции к реке Волчья и вели наступление возле Новопавловки, Новосергиевки, Филиала, Дачного и Зеленого Гая.

Институт изучения войны сообщил, что российские войска, вероятно, захватили Андреевку-Клевцово и атаковали украинские позиции в Александрограде, Январском, Новоселовке, Сосновке, Степном и Орестополе.

На Гуляйпольском направлении состоялись атаки возле Егоровки, Привольного, Павловки, Солодкого, Доброполья, Варваровки, Прилук, Красногорского, Зеленого Гая, Высокого и Затишья.

Оккупанты на Ореховском направлении наступали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Приморского, Степного и Степногорска.

24 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Подытожим, что украинские войска имели успехи на Купянском направлении. Оккупанты недавно продвинулись вблизи Волчанска, Великого Бурлука, Северска, Покровска, Новопавловки, Великомихайловки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка – Дружковка.

Как изменилась ситуация на фронте?